Inter, riecco i mini-abbonamenti: in vendita per le ultime partite di Serie A

L’Inter, dopo oltre due anni, rimette in vendita dei mini-abbonamenti. Lo fa per la parte finale di questa Serie A, con le ultime partite in programma al Meazza. Ecco tutte le informazioni.

MINI-ABBONAMENTI INTER! – “Dal mese di aprile San Siro tornerà alla sua capienza massima: il 100%! La passione e il tifo dei nerazzurri potranno esprimersi nella maniera più pura, sostenendo la squadra di Simone Inzaghi con ancora più forza e vigore.

Tornare a riempire il Meazza, per davvero, e al momento giusto. Il finale di stagione potrà essere vissuto appieno, come merita: la fase più importante dell’anno, quella in cui il supporto dei tifosi potrà fare la differenza.

L’apertura dello stadio al 100% è l’occasione per tutti gli abbonati di poter finalmente rioccupare il proprio esatto posto nei primi e secondi anelli, fino a oggi reso impossibile dalla limitazione della capienza: si potrà tornare a tifare accanto ai propri vicini classici di seggiolino!

Proprio per questo Inter offre agli abbonati alla stagione 2019/2020 la possibilità di sottoscrivere un mini-abbonamento per le ultime tre partite di Serie A per vivere il finale di stagione da protagonisti sugli spalti: si tratta di Inter-Roma, Inter-Empoli, Inter-Sampdoria.

COME SOTTOSCRIVERE IL MINI-PACK

Dalle ore 10:30 di martedì 29 marzo fino alla mezzanotte di giovedì 31 ciascun abbonato alla stagione 19-20 potrà confermare il proprio posto di abbonamento, a partire da soli 35€ per le 3 partite nelle curve.

Una promozione esclusiva che garantirà non solo di poter confermare i migliori posti dello stadio, accanto ai propri storici vicini di seggiolino, ma che darà anche diritto ad un accesso prioritario alla vendita di abbonamenti 2022-2023 nel caso in cui fosse necessario limitare le vendite di abbonamenti a causa di limitazioni.

A partire dalle ore 14 di venerdì 1 aprile gli abbonati che non hanno confermato il proprio posto potranno acquistare in qualunque settore disponibile.

A loro si aggiungeranno anche gli iscritti alla waiting list della campagna abbonamenti 20/21 .

Tutti i dettagli sono disponibili alla pagina inter.it/3-game-pack

Vi aspettiamo a San Siro!”

Fonte: inter.it