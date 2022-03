Zapelloni: «Inter, la Juventus dirà il futuro. Qualche incertezza di Inzaghi»

Il giornalista Zapelloni è intervenuto in collegamento nel pomeriggio di Sky Sport 24. Per lui la partita di domenica con la Juventus è decisiva, anche se Inzaghi dovrà sistemare alcuni problemi visti di recente.

POCO MARGINE – Umberto Zapelloni analizza il calo degli ultimi due mesi: «L’Inter, fino a venti minuti dalla fine del derby, aveva in mano il campionato. Se avesse vinto quella partita, come stava facendo, difficilmente il Milan sarebbe rientrato in gioco e probabilmente l’Inter non avrebbe avuto quel calo di fiducia, che ha smarrito perdendo quella partita. È subentrato anche il calo di molti singoli, di prestazioni: Nicolò Barella, che prima era uno dei top italiani, l’altra sera contro la Macedonia del Nord non l’avrei fatto giocare. Sandro Tonali mi sembra più in forma».

DIFFICOLTÀ – Zapelloni trova anche altri elementi che devono rilanciarsi: «Ci sono tanti giocatori non in forma. Lautaro Martinez per tante giornate non l’ha buttata dentro più, aggiungiamo che Simone Inzaghi ha avuto qualche incertezza nei cambi. È venuta meno un po’ di quella fiducia che si era costruita fino a metà del derby, che ha cambiato la sua stagione. Adesso domenica sera c’è una partita fondamentale, quella con la Juventus: ci dirà se l’Inter può tornare protagonista e andare a caccia del Milan, o se il finale di stagione sarà in discesa. È una partita che ci dirà il futuro dell’Inter, sicuramente».