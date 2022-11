Inter, quattro prestiti impegnati in Serie B: tre titolari, ma niente sfida

Alle ore 14 andrà in scena la tredicesima giornata di Serie B, apertasi ieri con la vittoria del Frosinone di Samuele Mulattieri per 0-1 sull’Ascoli. Saranno quattro i giocatori dell’Inter in prestito impegnati oggi, tre dei quali in campo dal primo minuto. Ma niente sfida tra nerazzurri in Bari-Südtirol.

TRE SU QUATTRO – Saranno tre i giocatori dell’Inter in prestito a partire da titolari in questa tredicesima giornata di Serie B. Ovvero Giovanni Fabbian con la Reggina, Franco Carboni con il Cagliari ed Eddie Salcedo con il Bari. Sarà invece in panchina Marco Pompetti nel Südtirol, niente sfida “nerazzurra” quindi proprio con Salcedo. Quantomeno dal primo minuto.