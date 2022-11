Atalanta-Inter, pochi dubbi per Inzaghi: Brozovic verso la panchina – Sky

Atalanta-Inter è sempre più vicina e i nerazzurri di Inzaghi sono pronti a cercare i tre punti per sfatare il tabù scontri diretti. Di questo e delle ultime novità di formazione ha parlato Andrea Paventi. Il giornalista, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24 ha infatti riportato le probabili scelte dell’allenatore nerazzurro in vista del match con i bergamaschi.

RENDIEMNTO BASSO − l’Inter è pronta a scendere in campo alla ricerca dei tre punti in trasferta con l’Atalanta. Andrea Paventi, ha parlato dei problemi negli scontri diretti e nelle partite fuori casa dei nerazzurri: «Tutte queste ultime partite creano dei dubbi. Io credo però che l’Inter abbia bisogno di creare discontinuità con quella che è stata la stagione fino ad ora. Soprattutto per quanto riguarda il rendimento fuori casa e negli scontri diretti. Dove non ha però mai subito nell’approccio passando quasi sempre in vantaggio. Ha fatto poi fatica nello sviluppo della partita. Con le medio-piccole invece è andata in linea con quella che è la forza dell’organico e dei giocatori».

ULTIME DI FORMAZIONE − Il giornalista ha poi riportato le ultime novità di formazione prima del match con i bergamaschi: «Su Brozovic, a giudicare dal lavoro di Inzaghi di questa mattina, potrebbe non esserci alcun cambiamento. Si dovrebbe infatti andare avanti con Calhanoglu in regia e Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. E anche per gli altri due dubbi, Dumfries è in vantaggio su Darmian e Acerbi su de Vrij, per quanto riguarda la formazione.

ALTERNANZA A CENTROCAMPO − Paventi ha anche parlato della possibile gestione di Brozovic e Calhanoglu nel ruolo di regista: «La grande valutazione su Brozovic, visto il grande impatto che ha avuto Calhanoglu, potrebbe essere per il prossimo anno. Infatti Inzaghi dovrà capire come gestire le forze, e potrebbe essere utile avere uno di qualità che parte dalla panchina. Però chi sa che non venga ripresa in considerazione in futuro, quella che è stata la posizione storica di Brozovic nella Croazia di interno destro. Altrimenti si farà la classica alternanza, considerate le tante partite del prossimo anno».