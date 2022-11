Gasperini: «Contro l’Inter importantissima. Mondiale ha un po’ distratto»

È in corso la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Inter. In alcune anticipazioni riportate dai canali ufficiali della società bergamasca, il tecnico ha sottolineato l’importanza della gara di domani. Così come dell’impatto del Mondiale sulle ultime partite.

GARA DI LIVELLO – Gian Piero Gasperini sente molto la partita contro l’Inter. Ed è normale, considerato i suoi trascorsi in nerazzurro. Queste le sue parole in conferenza stampa, prima della gara che affronterà domani la sua Atalanta: «È un’altra partita di alto livello, importantissima, che chiude questa prima parte di una stagione anomala. Si affrontano due squadre che cercheranno di finire bene. Sono convinto che da gennaio sarà un’altra stagione. Sarà tutto più complicato, equilibrato e difficile. Questa pausa di fine anno per il Mondiale ha un po’ distratto dal campionato».