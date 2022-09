Inter paradosso della Serie A: crisi non rispecchiata nei numeri! I dati – TS

L’Inter ha iniziato male il suo cammino in Serie A. I numeri però, secondo quanto riportato da Tuttosport, non descrivono una squadra in difficoltà

PARADOSSO – L’Inter di questo inizio di stagione è una sorta di paradosso della Serie A. La squadra di Inzaghi, infatti, nonostante una classifica non eccelsa, prrimeggia in molte delle statistiche della Serie A. I nerazzurri sono al secondo posto per reti realizzate, dietro le sole Napoli ed Udinese. L’Inter è terza in Serie A per km percorsi (110,1 di media), segno che la squadra, secondo Tuttosport, corra a vuoto e senza incidere. La squadra di Inzaghi è in alto anche per quanto riguarda i tiri totali (123), i tiri nello specchio (43), e assist vincenti (10). Ma la mole di occasioni create non sta producento effetti positivi. La squadra è lontana parente rispetto a quella vista lo scorso anno: avanza in maniera lenta e, quando perde palla, non è riattiva nel ripiegare in maniera celere. Questo espone la difesa ad affrontare gli attacchi avversari in parità numerica.

Fonte: Tuttosport – F.M