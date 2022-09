Dybala non è così grave. Mourinho sorride, ma contro l’Inter il dubbio resta – CdS

Il problema muscolare di Paulo Dybala non preoccupa lo staff medico dell’Argentina, e di conseguenza anche la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, lui contro l’Inter vuole esserci, ma resta ancora il dubbio.

NON GRAVE – Paulo Dybala resta in ritiro con l’Argentina. Escluse lesioni muscolari, lo staff medico della Nazionale lo sta gestendo in modo tale da studiare un protocollo di recupero. Di sicuro salterà il primo test in programma sabato, ma potrebbe dare la sua disponibilità per quello successivo, fissato per mercoledì. L’attaccante argentino spera di essere convocato in Inter-Roma quantomeno in panchina, ma il suo ritorno a Trigoria è previsto solo venerdì mattina, cioè alla vigilia della sfida in programma alle 18.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida