Sconcerti: «Inter resta la favorita! Un giocatore in rosa può sostituire Perisic»

L’Inter nonostante i suoi problemi, resta comunque la favorita secondo Mario Sconcerti. Su Calciomercato.com, inoltre, il giornalista parla del possibile sostituto di Perisic.

IN SERIE A – Sconcerti parla così del campionato di Serie A: «Non si vedono ancora squadre dominanti: impossibili i pronostici, tutti hanno i loro perché da gestire. L’Inter per me resta la squadra più forte. Sposterei Henrikh Mkhitaryan sulla fascia al posto che fu di Ivan Perisic, chiederei maggior visione a Inzaghi e una gestione più intelligente dei cambi. La Juve resterà fuori giro per altri mesi».