Inter, nuova avventura per Samaden: dà l’addio e va all’Atalanta − TS

L’Inter saluta Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile: a partire da luglio si trasferirà all’Atalanta. È stato già scelto anche il suo successore, come riferito da TuttoSport.

ADDIO − Roberto Samaden ha dato, dopo 33 lunghi anni di servizio, il suo addio all’Inter. Lui che nel corso del tempo ha scoperto giocatori come Dimarco, Pinamonti, Faraoni, Duncan, Casadei, Gnonto, Di Gregorio (vedi articolo), gli Esposito e i Carboni, tra i tanti altri. Lascia, quindi, il posto al suo successore e si prepara a diventare il nuovo responsabile del vivaio dell’Atalanta. Come riferito da TuttoSport, dopo aver conquistato 16 scudetti ed essere arrivato in 22 finali, è pronto per una nuova avventura in qualità di responsabile del settore giovanile. Il suo contratto con l’Inter scadrà infatti il 30 giugno e dal 1° luglio passerà ufficialmente tra le file dell’Atalanta. Al suo posto arriverà Massimo Tarantino, ex calciatore nerazzurro.