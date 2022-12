Inter-Napoli, la pre-season non sorride a Spalletti ma l’infermeria sì: rientro

Undici giorni a Inter-Napoli, scontro diretto per lo Scudetto. Luciano Spalletti, nonostante un precampionato invernale non al top nei risultati, può sorridere per qualche recupero dall’infermeria

ULTIME − La gara di San Siro si avvicina. Inter-Napoli meno 11. Spalletti, alle prese con un precampionato non proprio idilliaco nei risultati (quattro amichevoli con due vittorie e due sconfitte pesanti), può strappare un sorriso però dall’infermeria. Infatti, contro la sua ex squadra ci sarà sicuramente Amir Rrhamani, perno della difesa partenopea. Il kosovaro, out dallo scorso 9 ottobre, ha recuperato a pieno regime e dunque dal 4 gennaio ritornerà al centro della difesa insieme al sudcoreano Kim.