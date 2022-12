Ounahi, non solo Inter! Napoli pronto ma l’Angers spara alto – Sky

Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers, ha attirato le attenzioni su di sè dopo il Mondiale il Qatar con il Marocco. Per il classe 2000, accostato anche all’Inter, secondo Sky Sport è forte l’interesse del Napoli. Alte le richieste del club francese

RICHIESTA – Azzedine Ounahi ha disputato un Mondiale di altissimo livello col Marocco. Il centrocampista classe 2000, accostato anche all’Inter, ha attirato su di sé gli occhi di diversi club europei. Fra questi, secondo Sky Sport, c’è anche il Napoli di Spalletti. L’Angers, proprietario del cartellino, però spara alto: per portare via il centrocampista dalla Ligue 1 serviranno non meno di 25 milioni. Fra le pretendenti anche il Marsiglia di Tudor.