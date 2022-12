Moretti crack in Serie C: il Genoa stravede! L’Inter ha un’opzione in tasca

Lorenzo Moretti, oggi in forza all’Avellino, sta stupendo nel campionato di Serie C. Possibile salto di categoria per lui, il Genoa vorrebbe prenderlo. L’Inter mantiene un vincolo sul giocatore

CRACK − Il giovane difensore Moretti sta facendo grandi cose nel campionato di Serie C. In forza all’Avellino ne è diventato il giocatore più utilizzato, nonché la rivelazione e perno della difesa campana allenata da Massimo Rastelli. Su di lui, come riferisca Sportitalia.com, ha messo gli occhi il Genoa in Serie B. Sarebbe un prestigioso salto di qualità per il classe 2022. L’Inter lo ha ceduto in estate a titolo definitivo all’Avellino mantenendo però l’opzione del diritto di riacquisto. Vederlo eventualmente in Cadetteria sarebbe un ottimo palcoscenico per osservarne al meglio le qualità.