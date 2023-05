Inter-Milan con Il Pengwin a San Siro: regalo social per 5 fortunati!

Inter-Milan a San Siro è stato uno spettacolo calcistico per pochi in campo ma per tanti sugli spalti. Tra questi anche cinque fortunati spettatori coinvolti direttamente dal Pengwin con la sua ultima iniziativa social. Qui tutte le informazioni, il video pre-evento e la foto dell’evento

SPETTACOLO A SAN SIRO – Il grande trionfo nerazzurro vissuto in TV non ha nulla a che vedere con quello all’interno dello stadio. In uno Stadio “Giuseppe Meazza” gremito come non mai, come si evince non solo dal dato sugli spettatori ma anche da quello sugli incassi, sono tantissimi i tifosi a gioire. Gli interisti. Tutt’altra atmosfera tra i milanisti. In occasione del Derby di Milano valido per la Semifinale di ritorno in UEFA Champions League anche cinque fortunati tifosi hanno potuto assistere allo spettacolo da San Siro da una postazione privilegiata e per di più gratuitamente! Infatti, Il Pengwin ha regalato un biglietto a cinque suoi follower per assistere a Inter-Milan in sua compagnia. Presente, insieme a Kristian Pengwin e ai cinque vincitori, anche l’imprenditore Steven Basalari, titolare della discoteca Number One di Brescia, diventato famoso grazie ai suoi contenuti virali su TikTok e non solo. Il primo biglietto per Inter-Milan è finito nelle mani di Filippo, come documentato dal video pubblicato sulla pagina Instagram del noto tipster, @ilpengwin. Serata sicuramente indimenticabile a San Siro, al di là della specifica fede calcistica.

Inter-Milan: Il Pengwin ti porta a San Siro ma non solo

CONSIGLI E REGALI – Se hai perso l’occasione di vivere l’esperienza unica di Inter-Milan, non disperare. Non perdere le prossime iniziative promosse dal Pengwin, che si prepara a dispensare nuovi consigli e magari altrettanti regali di questo calibro. La Finale di Champions League, in programma a Istanbul il 10 giugno 2023, vedrà l’Inter di Simone Inzaghi come candidata italiana per la vittoria. Nelle prossime ore si scoprirà chi tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carlo Ancelotti la seguirà in direzione Turchia. Chi passerà? In attesa dei prossimi pronostici del Pengwin che, intanto, con il suo regalo in Inter-Milan alla fine ha visto San Siro esplodere di gioia a tinte esclusivamente nerazzurre. Probabilmente minore la gioia dei suoi fortunati ospiti a San Siro a fine partita, vista l’eliminazione del Milan di Stefano Pioli dalla Champions League… Di seguito una foto della bella iniziativa organizzata dal Pengwin a San Siro.

