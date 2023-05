Bonan: «Inter può fare bene in finale! Inzaghi? Meriti enormi»

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, commenta così l’approdo in finale di Champions League dell’Inter, che ha superato il Milan in semifinale

RICCA – Queste le parole di Bonan: «Inter ricca di giocatori, perché è una squadra che ha anche delle alternative importante. Abbiamo visto ieri, si è fatto male Mkhitaryan ed è entrato Brozovic che era più adatto a gestire la partita. In questo momento è ricca di entusiasmo, di forza. È una squadra che può fare molto bene in finale, può fare una bella figura. Non so se può battere Manchester City o Real Madrid. Ma è una squadra logica ed allenata bene. Può fare bene in finale. Inzaghi? Ha un merito enorme. In un momento in cui tutti lo mettevano in discussione lui è rimasto di ghiaccio. Ma dentro quel ghiaccio c’era un fuoco che bruciava, soffriva di critiche che a volte erano eccessive e pretestuose. E legate spesso al suo modo di essere. La sua mitezza fa pensare, erroneamente, alla passività. Lui non è passivo, sa gestire il momento di difficoltà rimanendo compatto con sé stesso. Non perdendo il controllo. Credo sia una qualità fondamentale per un allenatore, se una squadra vede che il tecnico vacilla la squadra può vacillare».