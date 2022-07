Inter, Lukaku e compagni a Milano presenteranno la nuova maglia: data e ora

Inter al Nike HQ giovedì 14 luglio alle 19 per presentare la nuova maglia home. Presenti Romelu Lukaku e compagni, insieme anche mister Simone Inzaghi, ma anche Inter Women e ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro.

PRESENTAZIONE MAGLIE – : “L’estate a Milano regala grandi eventi a tinte nerazzurre. Giovedì 14 luglio a partire dalle ore 19:00, tutti i tifosi sono invitati in piazza Gae Aulenti, a pochi passi dalla sede nerazzurra, per la presentazione della nuova maglia Home per la stagione 2022/23 che verrà inaugurata questa sera con la prima uscita della pre-season contro il Lugano. Per l’occasione, sarà presente tutta la famiglia nerazzurra con giocatori e giocatrici della Prima Squadra maschile e femminile e rappresentanti del Settore Giovanile che dal Nike HQ, interagiranno con tutti i tifosi presenti. L’evento che sarà condotto da Mirko Mengozzi e accompagnato da un dj set realizzato da due ospiti d’eccezione avrà una lunga lista di protagonisti nerazzurri: Il mister Simone Inzaghi, ma anche Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Henrikh Mkhitaryan, André Onana, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Robin Gosens, Nicolò Barella, Samir Handanovic, Martina Brustia, Alice Regazzoli, Tatiana Bonetti, Dennis Curatolo, Lorenzo Peretti, Giulia Dragoni, Elena Belli”.

Fonte: Inter.it