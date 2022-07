Lugano-Inter, formazioni ufficiali: Mkhitaryan subito titolare, niente tridente!

Lugano-Inter tra poco in campo per la Lugano Supercup. Fischio d’inizio alle ore 18:30 presso lo Stadio “Cornaredo” di Lugano (Svizzera). Si tratta del debutto in un’amichevole ufficiale per la squadra di Simone Inzaghi. E quindi del debutto assoluto in maglia nerazzurra per Kristjan Asllani e soprattutto Henrikh Mkhitaryan. Per il rientrante Romelu Lukaku, invece, solo la prima con il nuovo numero. Di seguito le formazioni ufficiali di Lugano-Inter

LUGANO: 1 Saipi; 3 Ziegler, 8 Durrer, 9 Celar, 11 Haile-Selassie, 14 Sabbatini, 17 Valenzuela, 20 Doumbia, 27 Babic, 30 Daprelà, 45 De Jesus.

A disposizione: 58 Osigwe; 10 Bottani, 15 Mai, 18 Mahou, 23 Srdic, 29 Belhadj, 33 Casciato, 41 De Queiroz, 42 Alshik, 43 Mound, 46 Stober.

Allenatore: Mattia Croci-Torti

Lugano-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Darmian; 12 Bellanova, 14 Asllani, 42 Agoumé, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 11 J. Correa, 15 Lazaro, 16 Salcedo, 38 Sottini, 39 Silvestro, 40 Sangalli, 43 Hoti, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 50 Casadei, 51 Fabbian.

Allenatore: Simone Inzaghi

