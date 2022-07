Skriniar non presente a Lugano: trattativa sempre più nel vivo con il PSG – SI

Anche Milan Skriniar assente a Lugano per la prima amichevole estiva dell’Inter, oltre Edin Dzeko arrivato solo nella giornata di ieri. Secondo Sportitalia il difensore slovacco proprio in questi minuti è in trattativa con il PSG.

ORA NEL VIVO – La trattativa con il PSG per Milan Skriniar è entrata nel vivo. Il difensore slovacco, difatti, non sarà presente oggi a Lugano per la prima amichevole dell’Inter in questo pre-campionato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa con il PSG è entrata nel vivo e dunque potrebbe concludersi già nelle prossime ore. Intermediari a lavoro.

Fonte: Sportitalia