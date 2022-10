Inter, Lukaku agguerrito in allenamento. Vuole essere pronto per un match decisivo

Lukaku ancora indisponibile per l’Inter. Al suo rientro, però, manca sempre meno. L’attaccante belga non è partito per Firenze insieme alla squadra, ma scalda i motori in vista di un’altra sfida importante. Questi gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi per Sky Sport 24.

RITMI ALTI – Romelu Lukaku rimane a Milano, insieme a Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. I tre giocatori dell’Inter infortunati non accompagnano la squadra a Firenze, in vista del match di Serie A di domani. La speranza del calciatore belga era quella di poter recuperare per Fiorentina-Inter (vedi articolo), conquistando almeno la panchina. I tempi tecnici, però, non hanno permesso il rientro. L’attaccante, quindi, continua il suo lavoro di preparazione e punta alla titolarità in un’altra sfida importante. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, riporta dei dettagli sull’allenamento di oggi. Lukaku avrebbe alzato i ritmi durante il lavoro giornaliero ad Appiano Gentile. Vuole essere pronto per la partita dell’Inter in Champions League contro il Viktoria Plzen.