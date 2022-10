Mkhitaryan, non solo Inter: impegnato in un’altra gara a novembre

Non c’è solo l’Inter nel prossimo futuro di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro, infatti, sarà impegnato in un’altra partita il 14 novembre. Ovvero la partita per la pace, in programma allo stadio Olimpico di Roma.

NUOVO IMPEGNO – Tra i giocatori presenti alla partita della pace, sarà presente anche Henrikh Mkhitaryan. Che per una sera, il 14 novembre, scenderà in campo senza indossare la maglia dell’Inter. Si tratta di un evento interreligioso benefico promosso da Papa Francesco e ormai alla terza edizione. Tante le stelle e le leggende del calcio presenti, tra cui anche Ronaldinho, Ciro Immobile e Vincent Candela.