Fiorentina-Inter, Inzaghi con Correa dal 1′! Un’altra novità e uno da valutare

Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena sabato alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi”, valevole per l’undicesima giornata di Serie A (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il tecnico nerazzurro potrebbe puntare su Correa

NOVITÀ – Fiorentina-Inter potrebbe vedere una novità nel tandem d’attacco, ossia Joaquin Correa al posto di Edin Dzeko. Matteo Barzaghi annuncia questa possibile novità e non solo: «Inzaghi è tentato da Correa che potrebbe giocare in attacco con Lautaro Martinez al posto di Dzeko. La decisione arriverà domani prima del match. L’altra novità è Darmian sulla destra con Dimarco sulla sinistra. In mezzo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In difesa Skriniar, de Vrij e Acerbi braccetto di sinistra perché Bastoni non è al 100% per questioni di influenza. Oggi ha lavorato in gruppo ma Inzaghi dovrà valutarne lo stato di salute. Handanovic partito per Firenze ma ha un problema al dito e quindi farà solo da supporto (vedi focus)».