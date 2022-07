Inter, Inzaghi più tranquillo: con Lukaku cambia ancora il rigorista? – CdS

Simone Inzaghi è felice per l’arrivo di Romelu Lukaku, che presto avrà a disposizione in ritiro. Con lui cambierà un minimo il gioco dell’Inter, ma soprattutto il rigorista in nerazzurro.

NUOVO RIGORISTA – Con il ritorno di Romelu Lukaku cambierà molto probabilmente anche il rigorista. La scorsa stagione, difatti, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu si sono divisi tutti i rigori nerazzurri, sbagliandone tre (due Lautaro Martinez e uno Dimarco contro l’Atalanta). Con l’arrivo del centravanti belga, Simone Inzaghi sarà più tranquillo anche da questo punto di vista.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti