Sanchez come Vidal? L’Inter attende ancora un segnale dal Flamengo – CdS

Vidal è ormai a un passo dal Flamengo, che nella giornata di ieri si diceva essere interessato anche ad Alexis Sanchez. L’Inter, però, aspetta ancora un segnale.

ALTRO IN USCITA – Per Alexis Sanchez l’Inter non ha ancora ricevuto nessun segnale da parte del Flamengo, impegnato a chiudere la trattativa per Arturo Vidal. I nerazzurri sperano che i brasiliani si facciano vivi per liberare un altro ingaggio pesante dopo quello del centrocampista.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti