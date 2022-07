IN – Bellanova arrivato all’Humanitas di Rozzano per le visite mediche

VISITE MEDICHE – Raoul Bellanova, secondo quanto riportato dal nostro inviato Roberto Balestracci a Milano, è arrivato in questi minuti all’Humanitas di Rozzano per svolgere la prima parte delle visite mediche. In giornata il calciatore poi è atteso al CONI per l’idoneità sportiva e le firme in sede nel pomeriggio.