Inter, i ricavi dalla Champions League. Da definire ancora il market pool

L’Inter ha sfiorato l’impresa ad Anfield ieri contro il Liverpool. L’1-0 di Lautaro Martínez non è bastato per staccare il pass qualificazione ma la prestazione rimane. I nerazzurri escono dalla Champions League ed ecco i ricavi che i nerazzurri hanno accumulato.

RICAVI – L’Inter esce dalla Champions League ma lo fa a testa altissima dopo aver sbancato Liverpool e aver sfiorato un’impresa storica. Quanto ha ricavato però l’Inter da questo cammino in Europa? Calcio e Finanza ha fatto il punto sui ricavi dei nerazzurri. Ecco le cifre. L’Inter ha già i 15,64 milioni per il bonus partecipazione e i 15,9 milioni di ranking decennale/storico. A questo si aggiungono i risultati nella fase a gironi, 9,97 milioni di euro oltre al premio per gli ottavi di finale, 9,6 milioni di euro. Da definire invece il market pool. Decisiva infatti sarà la Juventus. Una parte viene infatti distribuita in base al numero di partite giocate e, con l’eliminazione agli ottavi, la quota minima incassata dai nerazzurri sarà pari a 12,8 milioni di euro. La cifra minima dunque, anche se la Juventus andasse avanti, dei ricavi totali è 63,91 milioni di euro.

Fonte: Calcio e Finanza