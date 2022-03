Mandorlini: «Bremer certezza. Inter, a Torino partita aperta. Lo scudetto…»

L’Inter ha vinto ad Anfield ma non è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. La vittoria col Liverpool deve dare morale ma ora c’è da pensare al Torino. Domenica c’è la trasferta allo stadio Grande Torino e c’è solo da vincere. Ecco il pensiero di Andrea Mandorlini.

SFIDA CHIAVE

PILE – L’Inter ha vinto 1-0 ad Anfield col Liverpool ma non è bastato. I nerazzurri domenica tornano in campo contro il Torino e vogliono continuare a vincere. Ecco il pensiero di Andrea Mandorlini, in un’intervista rilasciata a Torinogranat.it. «Ieri sera l’Inter ha vinto con il Liverpool all’Anfield, ma è stata eliminata dalla Champions e al di là di quello che sarà con il Torino è stata una partita dispendiosa per cui energie nervose sono state spese. Detto questo, entrambe in campionato vegono da un periodo non brillante, a prescindere nell’ultimo turno della vittoria dell’Inter sulla Salernitana e del pareggio del Torino con il Bologna. I nerazzurri però non vincevano dalla gara con il Venezia verso fine gennaio, mentre i granata sono in credito di risultati perché le prestazioni ci sono state e come ha detto Juric avrebbero meritato qualche cosa di più. Tra Torino e Inter sarà una partita aperta, come ho detto i nerazzurri hanno speso energie in Champions e i granata hanno un modo di giocare e un’interpretazione del gioco che può mettere in difficoltà chiunque e prima di tutto l’Inter».

CERTEZZA DIETRO

DIFESA – L’intervista di Mandorlini prosegue. «Bremer è una certezza. In Serie A nell’uno contro uno contro attaccanti forti è facile subire. Il Toro ha un modo di giocare importante, aggressivo e i calciatori lo hanno interpretato anche bene e credo che tutti siano contenti perché la squadra gioca ed è viva, però adesso deve tornare a fare punti con continuità. E’ con l’Inter è una bella occasione».

SCUDETTO

FAVORITA – Chi è favorita tra Inter, Milan e Napoli? «Da questo punto di vista il campionato è veramente bello perché è equilibrato e ci sono tre squadre, Milan, Inter, Napoli, che possono ambire allo scudetto. Il Milan sta facendo molto bene e anche nell’ultimo derby e con personalità ha ottenuto una grande vittoria a Napoli per cui credo che l’antagonista dell’Inter allo scudetto sia il Milan. Ma mancano tante gare e può succedere accora di tutto, un mese e mezzo fa l’Inter ha avuto la possibilità di mettere un margine sulle altre però poi le cose sono andate diversamente e le partite delle coppe internazionali hanno portato via energie, ma adesso che l’Inter ha solo da pensare al campionato e alla Coppa Italia può concentrasi sulla lotta allo scudetto. E’ una squadra forte in tutti i ruoli e può contendere il primo posto al Milan che è la squadra più accreditata, ma se i nerazzurri tornano ad essere quelli di un po’ di tempo fa non sarà facile per i rossoneri».

