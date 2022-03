Liverpool-Inter, share televisivo inferiore alla Coppa Italia

L’Inter ieri ha vinto 1-0 ad Anfield contro il Liverpool ma non è riuscita a staccare il pass qualificazione per i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno sfiorato l’impresa. Intanto però, sono stati pubblicati gli share della partita su Canale 5.

DATO – L’Inter ha vinto 1-0 ad Anfield ed era chiamata ad un’impresa per staccare il pass qualificazione per i quarti di finale. La partita è andata in onda sulle reti Mediaset in chiaro con Canale 5 protagonista. Secondo Calcio e Finanza però, il match di ieri non ha avuto una grande risposta rispetto alle partite passate. In totale sono stati 5.121.000 spettatori, con uno share pari al 21%. Un dato inferiore, sorprendentemente, alla semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: 5.986.000 spettatori davanti al teleschermo con uno share del 24,7%. L’altra semifinale invece, proprio tra Inter e Milan, ha registrato 6.028.000 spettatori pari al 23,9% di share.

Fonte: Calcio e Finanza