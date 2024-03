Inter-Genoa, Inzaghi ricordi l’ultimo stop? Il momento di calo – CdS

Questa sera si gioca Inter-Genoa, partita che segnò un momento di calo nel girone d’andata per Simone Inzaghi. Al Ferraris ci fu l’ultimo stop della squadra nerazzurra, scrive il Corriere dello Sport.

ULTIMA VOLTA – L’Inter non si ferma più da fine dicembre, precisamente dall’ultimo scontro con il Genoa. Il pareggio per 1-1 firmato Marko Arnautovic e Radu Dragusin segnò il primo momento di grande calo della squadra di Simone Inzaghi. Ne fu testimonianza poi la vittoria del 95′ contro il Verona, in cui decise il gol di Davide Frattesi. Per l’Inter non è il momento di tirare il freno a mano, perché nonostante il vantaggio dalla Juventus sia di dodici punti l’impegno di Champions League si avvicina. Vincere aiuta a vincere, arrivare con un percorso netto a Madrid sarebbe l’ideale. L’approccio della compagine meneghina non è mai stato sbagliato, o meglio una volta. In 25 occasioni su 26 l’Inter è andata in vantaggio, imponendo un ritmo incredibilmente veloce.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno