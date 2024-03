Inter cooperativa del gol. Mai a secco in questa stagione – CdS

L’Inter è una vera e proprio cooperativa del gol. Tutti segnano con la maglia nerazzurra, dagli attaccanti fino ai difensori centrali. Sul Corriere dello Sport si ricorda l’ultima occasione in cui non sono arrivare reti.

NUMERI PAZZESCHI – L’Inter ha numeri che pochi sono riusciti a raggiungere nella storia del calcio. Il dominio nerazzurro è incontrastato e la testimonianza arriva soprattutto dai gol fatti. 67 in campionato in 26 partite, distribuiti piuttosto notevolmente tra i reparti. L’attacco ha timbrato il cartellino 35 volte, quindi in oltre il 50% delle occasioni, poi i centrocampisti hanno segnato 17 volte. Gli esterni hanno 8 sigilli, anche i difensori centrali hanno contribuito con 5 gol. La media delle ultime 4 partite è pazzesca: 4 gol a ogni squadra affrontata. Prima Roma e Salernitana, poi Lecce e Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi non rimane a secco dalla partita casalinga con il Monza di un anno fa quasi, il 15 aprile. Di lì in poi in 34 giornate complessive i nerazzurri hanno sempre colpito almeno una volta.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno