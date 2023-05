Inter, febbre Istanbul! Cercasi biglietto e prezzi aerei altissimi − CdS

È salita la febbre Istanbul. I tifosi dell’Inter vogliono seguire in massa il grande evento del 10 giugno, la finalissima di Champions League contro il Manchester City all’Ataturk

FEBBRE − Sale la febbre Istanbul, sede della finale di Champions League. Dopo 13 anni l’Inter l’ha raggiunta. Ora è lecito sognare in grande anche contro un rivale titanico come il Manchester City. I centralini per andare a caccia dei biglietti sono intasati da ieri, tutti vogliono un tagliando per l’Ataturk. Al contempo, anche, i prezzi aerei per la Turchia sono schizzati alle stelle con punte da 1000 euro per un andata e ritorno. Al netto dello sorteggio Uefa che assegnerà 7000 mila biglietti ai più previdenti e fortunati, i biglietti a disposizione delle due squadre per la finalissima saranno complessivamente 47200 su uno stadio che può ospitare 72000 spettatori. Il resto dei biglietti saranno destinati agli organizzatori Uefa e alle tv. Dunque, alle due finaliste 20mila tagliandi a testa. Da capire, innanzitutto, quanti di quei tagliandi verranno inseriti in un pacchetto che comprende anche il volo charter per la Turchia e quanti, invece, saranno svincolati. Secondo quanto filtra, saranno di più i primi. I prezzi, comunque, sono suddivisi in 4 categorie: 1) 690, 2) 490, 3) 180, 4) 70 euro. Già riunioni in corso in casa Inter, presto tutti gli aggiornamenti.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno