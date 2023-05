Inzaghi e il post-derby: il carro è tornato a riempirsi – TS

TuttoSport racconta la giornata e le sensazioni provate da Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby e la finale di Champions League conquistata

CARRO PIENO – TuttoSport racconta del post-derby di Simone Inzaghi. Il tecnico è tornato a casa verso l’una e mezza di notte e ieri ha trascorso la giornata assieme alla sua famiglia. I complimenti ricevuti sono impressi nella mente del tecnico, che negli occhi ha invece le immagini del popolo in festa. Il carro sta tornando a riempirsi, dopo le critiche mosse al tecnico per via della poca continuità in campionato, sottolineate anche da Beppe Marotta. Zhang, invece, ha sempre provato a definire la strada, mantenendo la fiducia in Simone Inzaghi, confermando la sua presenza sulla panchina dell’Inter per tante stagioni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino