Inzaghi in bilico fino al derby: tecnico risolutore in Serie A – TS

Simone Inzaghi, come confermato anche da TuttoSport, è stato in bilico fino al derby. Il tecnico è stato bravo, inoltre, a sistemare la situazione in Serie A

RISOLUTORE – TuttoSport conferma come la posizione di Simone Inzaghi fosse traballante fino a qualche settimana fa, per via della situazione drammatica in Serie A. Dopo aver eliminato il Porto negli ottavi di finale di UEFA Champions League, il tecnico era un dead man walking sulla panchina nerazzurra. A fine stagione verrà trattato il rinnovo dell’allenatore piacentino, ma oltre a una questione economica, bisognerà ripartire da nuove basi di fiducia ritrovata tra le parti: dirlo, magari sull’onda emotiva di una finale di Champions fresca di conquista, può essere facile ma, alla luce di quanto accaduto in stagione, molte cose andranno messe in chiaro.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino