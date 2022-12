L’Inter fa le valigie per Malta, ecco il programma completo del ritiro – CdS

L’Inter dopo aver ufficializzato le ultime due amichevoli contro Reggina e Sassuolo, prepara le valigie per Malta (con il programma completo di tutte le amichevoli). Ecco il programma completo del ritiro sull’isola secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

A MALTA – Domani l’Inter dopo il lavoro mattutino, partirà per Malta. Sull’isola, la squadra nerazzurra si tratterrà fino a venerdì prossimo disputando due amichevoli: il 5 contro il Gzira e il 7 contro il Salisburgo. Non faranno parte due giocatori nerazzurri ancora infortunati, con loro resterà alla Pinetina anche Zanotti, che ha rimediato uno stiramento con l’Under 20. A Malta, i gruppo squadra sarà integrato da una decina di Primavera per garantire maggiore efficacia agli allenamenti. Ieri, per concludere, è stata ufficializzata anche l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato: a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, il 29 dicembre alle 17. Le altre uscite saranno il 17 a Siviglia contro il Betis e il 22 a Reggio Calabria contro la Reggina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno