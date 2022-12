L’inizio flop di Lukaku non cancella i piani dell’Inter per il futuro – TS

Il ritorno di Romelu Lukaku non è stato, fino a questo momento, così proficuo come ci si aspettava. Nonostante ciò, l’Inter non ha intenzione di rinunciare al belga e punta al rinnovo del prestito con il Chelsea, cercando un piccolo sconto

FIDUCIA – Nonostante l’inizio a stento di Romelu Lukaku nel suo ritorno all’Inter, i nerazzurri sembrano convinti nel rinnovo del prestito del belga al Chelsea. Il belga è ritenuto fondamentale per le sorti della squadra e il club vuole farsi forza del gentlemen agreement raggiunto con i Blues quest’estate. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di rinegoziare il prestito del 90 nerazzurro, cercando di ottenere un lieve sconto, facendo leva sui problemi fisici dell’attaccante belga. Molto dipenderà anche dalla seconda parte di stagione del belga, che vuole lasciarsi i problemi fisici alle spalle e tornare quello visto nella prima esperienza in nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini