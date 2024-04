Inter Club, numeri da record! Celebrazione con doppio evento

L’Inter fa i record non solo in campo ma anche fuori. In una nota la società ha comunicato gli straordinari numeri del progetto “Inter Club” che hanno raggiunto nuovi record.

RECORD – L’Inter fa successo sia in campo che fuori. I numeri del progetto Inter Club per la stagione corrente sono da record e verranno celebrati sia oggi sia in occasione della sfida contro il Cagliari di domenica sera. Di seguito il comunicato del club: “Nuovi record e una passione sempre più forte. Continua il percorso di crescita del progetto Inter Club, che nella stagione 2023-24 stabilisce per il secondo anno di fila un nuovo primato nella storia del Centro Coordinamento: dopo il record di 154.008 soci nel 2022-23, quest’anno la campagna tesseramenti ha raggiunto la cifra record di 208.631 soci, portando il Club nerazzurro nell’élite delle squadre d’Europa con il più alto numero di iscritti. Oltre ai numeri incredibili della campagna tesseramenti, nell’ultima stagione il progetto ha consolidato ulteriormente il proprio carattere internazionale: con 1046 Club nel mondo e la nascita di 14 nuovi sodalizi esteri in quest’ultimo anno sportivo, Inter Club è infatti presente in 78 diverse nazioni, distribuite in tutti e cinque i continenti. Questo risultato eccezionale verrà celebrato in occasione di Inter-Cagliari, partita speciale dedicata agli Inter Club nel corso della quale saranno premiate le realtà che più si sono distinte nel corso della stagione e saranno organizzate numerose attività riservate ai i soci che saranno protagonisti nel corso di tutta la giornata. Il record stagionale sarà inoltre celebrato nel pomeriggio di oggi – venerdi 12 aprile – con il C-Lab, il primo workshop con focus sul mondo Inter Club che vedrà la partecipazione del Top Management nerazzurro e dei sodalizi che più si sono distinti nel mondo che si ritroveranno nell’Inter HQ per un evento esclusivo”.

Fonte: inter.it