Inter, Calhanoglu e il ricordo di Portogallo-Turchia al Do Dragao – CdS

Hakan Calhanoglu conosce bene l’atmosfera che l’Inter vivrà questa al Do Dragao, avendoci già giocato con la sua nazionale esattamente un anno fa

RICORDI BRUTTI – Hakan Calhanoglu ha parlato nella conferenza stampa che precede la partita del Do Dragao. Il turco ha già respirato l’aria che tira in questo impianto, avendoci giocato con la Turchia un anno fa. Il ricordo, però, non è dei migliori. Si trattava della semifinale dei playoff di ingresso al Mondiale. Sul 2-1 per i portoghesi, venne assegnato un rigore alla Turchia. Il numero 20 nerazzurro si offri di batterlo, ma Burak Yilmaz andò sul dischetto al suo posto sbagliando dagli 11 metri. Sul filo del novantesimo arrivò anche il 3-1 del Portogallo e così la Turchia fu estromessa dalla competizione iridata.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania