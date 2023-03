Gosens salta Porto e Juventus! Un problema in più per Inzaghi – TS

Robin Gosens si è infortunato nella giornata di ieri. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il tedesco salterà le sfide contro il Porto e contro la Juventus

STOP – L’Inter dovrà fare a meno di Robin Gosens. Il tedesco, nella giornata di ieri, ha accusato un risentimento al gemello mediale sinistro e salterà la sfida di questa sera contro il Porto ed il match di domenica contro la Juventus. Un problema per Inzaghi che perde Gosens nel momento in cui il tedesco stava finalmente dando segnali positivi: un ko che riduce, inoltre, la possibilità di fare rotazioni sulla corsia di sinistra in due sfide delicate per la stagione dei nerazzurri. Il rientro del tedesco è previsto dopo la sosta

Fonte: Tuttosport – S.P