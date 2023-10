Inter-Bologna (anche) agli ottavi di Coppa Italia: ecco quando si giocherà

C’è di nuovo un Inter-Bologna, e non se ne sentiva oggettivamente la mancanza. Sarà per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo il successo dei felsinei stasera 2-0 sul Verona: ecco quando si giocherà la partita.

DATA DEFINITA – Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 20 dicembre alle ore 21 al Meazza. Questo dopo il 2-0 di stasera dei rossoblù sul Verona. Sarà la quarta partita del turno, che vede anticipare le quattro formazioni poi impegnate a gennaio in Supercoppa Italiana. Questo perché, così come l’Inter, anche le altre tre partecipanti Fiorentina, Lazio e Napoli giocano ancora nel 2023 il loro esordio in Coppa Italia. Già definita la data anche delle loro partite: Lazio-Vincente Genoa/Reggiana martedì 5 dicembre ore 21, Fiorentina-Vincente Lecce/Parma mercoledì 6 dicembre ore 21, Napoli-Vincente Torino/Frosinone martedì 19 dicembre ore 21. Le restanti saranno il 3 gennaio (programmazione da definire): Atalanta-Vincente Sassuolo/Spezia, Milan-Vincente Udinese/Cagliari, Juventus-Salernitana e Roma-Cremonese. L’Inter ritrova il Bologna in Coppa Italia per la terza volta negli ottavi di finale in gara secca. Le altre due sono finite entrambe 3-2 ai tempi supplementari, dopo il 2-2 al 90′: 15 gennaio 2013 e 17 gennaio 2017. Un avversario che si conferma ostico ormai da una decina d’anni, col 2-2 lo scorso 7 ottobre. Oggi in Coppa Italia hanno passato il turno anche la Cremonese e la Salernitana.