Coppa Italia, la Salernitana asfalta la Sampdoria: Tchaouna show

Salernitana-Sampdoria finisce 4-0 all’Arechi. I campani superano il turno nei sedicesimi di Coppa Italia asfaltando la squadra di Pirlo.

DOMINIO − All’Arechi va in scena Salernitana-Sampdoria, a confronto due ex campioni del Mondo ex compagni di squadra come Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo, entrambi peraltro alle prese con due classifiche – uno in Serie A e l’altro in Serie B – a dir poco preoccupanti. Ma nei sedicesimi di Coppa Italia il gap tra le due squadre è ben visibile. Il match è senza storia. Al 28′, i granata passano in vantaggio con Ikwuemesi su assist di Legowski. Nel finale di tempo, entra in scena Tchaouna che firma il 2-0. Nella ripresa, la Salernitana non si ferma e chiudere la partita sempre con Tchaouna al 67′. Nel finale, i campani dilagano trovando anche il 4-0 con Jovane Cabral. Nella Sampdoria, nessun minuto per Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, entrambi di proprietà dell’Inter.