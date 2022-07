Inter, aperta la vendita dei biglietti per la sfida con il Monaco: i dettagli

L’Inter, dopo aver ritrovato Lukaku, Lautaro Martinez e Correa nella giornata odierna, si prepara al ritorno di Skriniar, fissato domenica 10 luglio e poi il 13 quello di tutti i Nazionali. Intanto il club nerazzurro apre la vendita per la seconda amichevole estiva, ossia quella con il Monaco (QUI il programma completo)

SECONDA AMICHEVOLE – L’Inter è al terzo giorno di ritiro, monopolizzato completamente dal ritorno di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Intanto il 12 luglio i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno per la prima volta in campo nell’amichevole contro il Lugano mentre il 16 luglio toccherà alla prima delle tre sfide contro squadre di Ligue 1, ovvero quella contro il Monaco. Il club nerazzurro ha aperto la vendita dei biglietti per la partita in programma allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara alle ore 20.30. I biglietti sono disponibili a questo link.