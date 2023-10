Inter, andamento dei prestiti: Salcedo si sblocca, Stankovic delude

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Eddie Salcedo trova il primo gol in Spagna. Mentre in Serie B Filip Stankovic è protagonista in negativo con la maglia della Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – Dalla Spagna arriva l’unica gioia singola di questa giornata per i prestiti dell’Inter. L’italo-colombiano Eddie Salcedo trova infatti la prima rete con la maglia dell’Eldense, sebbene ci sia poco da festeggiare. La rete dell’attaccante classe 2001 arriva infatti su rigore, ed è l’unica degli azulgranas nella sconfitta casalinga col Real Oviedo. Dall’estero brutte notizie invece dalla Svizzera. Il San Gallo di Mattia Zanotti cade in casa dell’Yverdon, e il prodotto del vivaio Inter ruba la scena. Nello specifico, facendosi espellere al 92′ per doppia ammonizione. In Italia un’altra giornata no per Filip Stankovic dopo diverse prove positive. Il figlio d’arte rimane immobile sul tiro che vale il momentaneo 1-1 tra Sampdoria e Catanzaro. Il gol dei blucerchiati era arrivato tra l’altro su un rigore procurato da Sebastiano Esposito, titolare fino al fischio finale dell’1-2. Alessandro Fontanarosa partecipa invece alla rimonta finale del Cosenza in casa del Pisa, che vale il 2-1 per i calabresi.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Fiorentina-Cagliari 0-3: in panchina, subentra all’intervallo

VALENTIN CARBONI (C) – Sassuolo-Monza 0-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Sassuolo-Monza 0-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Catanzaro 1-2: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Catanzaro 1-2: titolare, 90′ in campo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Feralpisalò-Spezia 1-2: titolare, sostituito al 76′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Pisa-Cosenza 1-2: in panchina, subentra al 32′

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Reggiana 3-0: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Arsenal 0-4: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Monaco-Marsiglia 3-2: titolare, sostituito al 75′, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Nizza-Brest 0-0: in panchina, subentra al 75′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Leuven-Standard Liegi 1-2: titolare, 90′ in campo

MATTIA ZANOTTI (D) – Yverdon-San Gallo 1-0: titolare, espulso al 92′ per doppia ammonizione

NIKOLA ILIEV (A) – Botev-CSKA 1948 1-2: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Real Oviedo 1-3: in panchina, subentra al 56′, 1 gol