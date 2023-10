Inter-Benfica, anche in Champions League serve fare la voce grossa

Inter-Benfica è la prima partita di Champions League che si gioca in casa dopo l’euroderby di maggio. Alle 21 per la seconda giornata punti fondamentali in palio per il Gruppo D, un girone molto equilibrato.

ANDATURA DA FARE – Inter-Benfica si gioca sapendo già il risultato di Red Bull Salisubrgo-Real Sociedad, l’altra partita del girone che inizierà in anticipo alle 18.45. Un finale da conoscere con particolare interesse, perché il Gruppo D di Champions League (che qualcuno, in maniera non certo approfondita, ha definito “facile”) si sta rivelando molto equilibrato e aperto a qualsiasi esito. Dopo il tutt’altro che scintillante esordio di San Sebastian l’Inter cerca oggi la prima vittoria, tornando nel suo stadio dove ha ottenuto l’ultima in campo europeo (il derby col Milan). Il successo di Salerno ha risistemato gran parte delle cose dopo la sconfitta col Sassuolo, ripetersi col Benfica darebbe tutt’altro senso alla classifica del girone.

SI CAMBIA PER FORZA – Contro il Benfica si vedrà un’Inter sicuramente diversa da quella dell’Arechi. Il primo nome che Simone Inzaghi metterà in formazione è ovviamente Lautaro Martinez, devastante nel suo subentro da trentasette minuti (inclusi i due di recupero) nei quali ha fatto poker. Con lui ovviamente Marcus Thuram, dalla panchina il solo Alexis Sanchez. Rispetto all’Arechi tornano Alessandro Bastoni in difesa, Federico Dimarco sulla fascia sinistra e Henrikh Mkhitaryan a centrocampo, chiamate sicure nel momento in cui sono uscite le distinte. Da capire se ci sarà spazio e dove per Matteo Darmian, visto l’ottimo inserimento di Benjamin Pavard. Benfica a Milano con qualche dubbio, Roger Schmidt non ha convocato Joao Victor per motivi disciplinari. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Benfica: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.