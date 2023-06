Inter, andamento dei prestiti: Esposito in finale, Radu nel baratro

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie B esulta Sebastiano Esposito contro un altro nerazzurro. Brutte notizie dalla Francia per Ionut Radu.

RIEPILOGO PRESTITI – Solo una buona notizia per l’Inter, circa i suoi giocatori in prestito. In Serie B Sebastiano Esposito vola in finale di playoff con il Bari. I pugliesi superano il Südtirol di Marco Pompetti restituendo l’1-0 dell’andata. Ora l’attaccante classe 2002 affronterà il Cagliari in finale per conquistare l’ultimo posto nella prossima Serie A. Niente da segnalare invece nel massimo campionato. Andrea Pinamonti chiude la stagione con la miseria di 5 reti e l’ennesima sconfitta del Sassuolo. Valentino Lazaro non riesce invece a salutare i tifosi del Torino, rimanendo fuori dalla sfida proprio contro l’Inter. Infine, ancora brutte notizie dalla Francia. A Ionut Radu non riesce il miracolo: l’Auxerre cada nell’ultima sfida casalinga contro il Lens, retrocedendo in Ligue 2. Il rumeno rientrerà così a Milano, in attesa di conoscere il suo futuro.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Fiorentina 1-3: titolare, sostituito al 75′

STEFANO SENSI (C) – Atalanta-Monza 5-2: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Inter 0-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Lazio 0-2: in panchina, subentra all’84’

FRANCO CARBONI (D) – Atalanta-Monza 5-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Cremonese-Salernitana 2-0: titolare, sostituito al 93′

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Lens 1-3: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Lille 1-1: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Bari-Südtirol 1-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Südtirol 1-0: titolare, sostituito al 68′

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Talleres 1-3: titolare, 90′ in campo