Radu retrocede e torna all’Inter: «Auxerre, dispiace lasciare così»

Andrei Ionut Radu ha finito il suo anno di prestito tra Cremonese e Auxerre. Ora ritornerà all’Inter. Le sue parole di congedo con la maglia francese

AI SALUTI − Radu è retrocesso con l’Auxerre in Francia. Ora ritornerà all’Inter: «Ciao a tutti non avrei voluto che finisse la stagione così ma il calcio a volte ti dà e a volte toglie. Io ho sempre cercato di dare tutto in campo per la maglia e spesso l’ho fatto ma purtroppo a volte ho fallito. Mi dispiace per come è finita e soprattutto mi dispiace per tutti i tifosi che meritano la Ligue 1 e per l’amore dato alla squadra. Grazie per tutto il supporto in questi mesi, mi avete fatto sentire veramente a casa. Sono sicuro che in futuro l’Auxerre tornerà a splendere e sarà al top come questo club merita». Il suo congedo su Instagram.