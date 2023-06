Inter, Lautaro Martinez l’uomo in più: la strategia di Inzaghi – TS

L’Inter si prepara alla partita più importante degli ultimi 13 anni. Inzaghi potrà contare sull’asso Lautaro Martinez e impostare una strategia ad hoc per limitare il Manchester City

ASSO – È Lautaro Martinez l’uomo in più dell’Inter per la finale di Champions League, come riporta TuttoSport. L’argentino in questo ’22-23 ha vinto praticamente tutto, tranne lo scudetto, e punta all’ultimo grande obiettivo. In stagione ha realizzato 28 reti, suo record personale, e attualmente è in formissima: nelle ultime 13 partite ha messo a referto 11 reti. In più, La forma di Lautaro va in parallelo con quella della squadra. L’Inter nelle ultime 12 gare ne ha vinte 11, perdendo solo a Napoli dove è rimasta in dieci per più di un tempo. I nerazzurri stanno bene, la testa è carica, le gambe girano come non hanno mai fatto nei primi due-terzi della stagione. E in Champions, tolto il 3-3 col Benfica, dopo aver vinto all’andata 2-0 ed essere stati in vantaggio per 3-1 fino all’86’, non ha subito reti nelle altre gare a eliminazione diretta. Da oggi ricominceranno gli allenamenti, che prevederanno anche sessioni video per studiare il Manchester City. La strategia del tecnico nerazzurro prevede il disinnescare il possesso palla del City attraverso l’aggressione della palla e le ripartenze. L’Inter dovrà cercare di non subire la squadra di Guardiola, ma ribattere.

Fonte: TuttoSport