Inter, andamento dei prestiti: Carboni tenta la beffa, Radu sparito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Valentin Carboni trova il primo gol in Serie A, provando a fare un favore ai nerazzurri. In Inghilterra non si vede più Ionut Radu.

RIEPILOGO PRESTITI – In casa Inter erano tutti pronti a festeggiare doppiamente il primo gol col Monza di Valentin Carboni. Perché la prima marcatura da professionista del talento argentino rischiava di fare un enorme favore ai nerazzurri, dato che sarebbe valso l’1-1 contro la Juventus. Fortunatamente la straordinaria prestazione dell’Inter a Napoli ha poi azzerato ogni possibile rimpianto. In Serie B si interrompe la striscia positiva della Sampdoria: la squadra di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito cade malamente in casa del Brescia (3-1). Le preoccupazioni vere arrivano però dalla Premier League. Il ritorno di Neto tra i pali del Bournemouth ha tolto minuti a Ionut Radu. Che addirittura dopo la disfatta per 6-1 contro il Manchester City non è più stato nemmeno convocato. Una pessima notizia per l’Inter, in ottica di un possibile riscatto.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Lazio-Cagliari 1-0: In panchina, subentra all’intervallo

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Juventus 1-2: in panchina, subentra al 76′, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Juventus 1-2: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Brescia-Sampdoria 3-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Brescia-Sampdoria 3-1: titolare, sostituito all’81’

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Parma 0-1: titolare, sostituito al 76′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Ternana 1-3: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Cosenza-Ternana 1-3: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Aston Villa 2-2: non convocato

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Rennes 2-0: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Clermont 3-0: in panchina, subentra all’85’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Club Brugge-Standard Liegi 2-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Yverdon: partita rinviata

NIKOLA ILIEV (A) – Hebar Pazardzhik-CKSA 1948 1-3: in panchina, subentra nel recupero

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Tenerife 0-3: in panchina, subentra al 75′