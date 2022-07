Inter a -1 dal ritiro: venerdì arriveranno 3 big. Gruppo al completo? La data

Giornata di conferenza stampa in casa Inter con Beppe Marotta e Simone Inzaghi (vedi articolo) che hanno risposto alle domande dei giornalisti. Domani inizia il ritiro, mentre per il gruppo al completo bisogna aspettare prossima settimana. Venerdì in arrivo tre super big

RITIRO − L’Inter domani ripartirà ufficialmente la sua stagione calcistica. I ragazzi di Inzaghi si ritroveranno ad Appiano Gentile per l’avvio del ritiro pre-campionato. Oggi è avvenuta la conferenza stampa di Marotta e tecnico, interessante per programmare la nuova annata. Intanto, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, Inzaghi avrà il gruppo al completo solamente il 13 luglio con il rientro di tutti i Nazionali. Ma venerdì arriveranno ad Appiano Gentile Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Milan Skriniar, invece, rientrerà il 10.