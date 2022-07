Radu dall’Inter alla Cremonese fatta. Gesto da sottolineare del portiere!

Radu è ormai un nuovo giocatore della Cremonese. Dalla Romania parlando di accordo raggiunto grazie anche ad un gesto molto importante del portiere rumeno

FATTA − Andrei Ionut Radu Radu va alla Cremonese in prestito dall’Inter. Ne è sicuro il portale rumeno Playsport.ro. Radu è stato autore di un gesto da sottolineare e che ha facilitato il trasferimento verso il club appena neopromosso. Si è fatti decurtato l’ingaggio di ben 400 mila euro passando dai 2.3 milioni agli 1.9 milioni. Inoltre, l’ingaggio sarà diviso tra Inter e Cremonese. Nuova esperienza dunque per Radu che all’Inter sarà ricordato, sua malgrado, per il clamoroso errore di Bologna.