Impallomeni: «Milinkovic-Savic torna da Inzaghi. Solo Inter»

L’Inter è interessata a Milinkovic-Savic, secondo Stefano Impallomeni da TMW Radio i nerazzurri potrebbero essere in vantaggio per il calciatore.

SORPRESA – Sarebbe assolutamente il colpo dell’estate. Il centrocampista serbo della Lazio ha un anno di contratto ancora, ma Claudio Lotito non vorrebbe perderlo a zero. Senza rinnovo il calciatore potrebbe partire, Stefano Impallomeni ne parla così: «Il Derby per Milinkovic-Savic lo vincerebbe sicuramente l’Inter, ma non è vero. No il Milan non c’è, torna sicuramente con Simone Inzaghi a mani basse. Solo Inter secondo il mio parere».