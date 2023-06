Bergomi promuove Frattesi per l’Inter: «È completo e gioca a tre!»

Frattesi è uno degli obiettivi dell’Inter in questo inizio di sessione estiva di calciomercato (vedi articolo). Su Sky Sport, Bergomi lo promuove dopo la prestazione in Spagna-Italia di UEFA Nations League (vedi articolo).

PROMOSSO – C’è un giocatore che l’Inter non deve lasciarsi sfuggire, secondo Giuseppe Bergomi: «Davide Frattesi è un centrocampista completo che sa fare le due fasi. Ha il gol, stasera ne aveva fatto uno e sfiorato un altro con un grande inserimento in area di rigore. È un ragazzo interessantissimo, mi sembra anche uno con gambe e che gioca con il cuore. E questo non guasta. Secondo me è pronto per andare all’estero, ma giustamente vuole affermarsi qui. Frattesi in un centrocampo a tre sarebbe l’ideale, è una mezzala d’inserimento. Però è pronto per andare in una grande squadra».