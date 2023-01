Impallomeni: «Inter da tre anni la più forte! Ma spogliatoio non è sereno»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter, analizzando la situazione nello spogliatoio nerazzurro fra il campo ed il mercato

SERENITA’ – Queste le parole di Impallomeni: «Skriniar? Mentre gioca parla il suo agente che dice che andranno via, anche lì ha fatto una stupidaggine. Dumfries è sparito e leggo che deve andare via. Ci sono situazioni nello spogliatoio, non c’è mai serenità. Barella è nervoso. L’Inter da tre anni è la squadra più forte del campionato, ha vinto con Conte, l’anno scorso ha buttato via lo scudetto, quest’anno è terza ed ha perso sei partite».